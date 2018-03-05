Март в Москве станет самым морозным в новом тысячелетии
Эксперты считают, что март 2018 года станет самым морозным в тысячелетии. Сообщается, что в небе над Москвой не будут видны снеговые тучи, которые сдерживали охлаждение воздуха. Уже завтра, 6 марта, столбики термометров покажут 20 градусов мороза.
По информации центра «Фобос», днем вернется малооблачная погода. К утру столбики термометров снизятся до отметки 17-19 градусов со знаком «минус». Однако эта норма скорее относится к заполярным городам.
В дневное время в Москве ожидается до 8 градусов мороза, а такая погода характерна для января, но не для марта. Обычно в этот период в столице на 10 градусов теплее. Отмечается, что 6 и 7 марта станут самыми морозными в XXI веке.
Вчера, 4 марта, Москву накрыл сильнейший за последние 68 лет снегопад. На понедельник, 5 марта, метеорологи пообещали временное ослабление морозов и прекращение осадков. Днем температура воздуха не должна превысить -6 градусов по Цельсию, а ночью – 12 градусов со знаком минус.
По информации центра «Фобос», днем вернется малооблачная погода. К утру столбики термометров снизятся до отметки 17-19 градусов со знаком «минус». Однако эта норма скорее относится к заполярным городам.
В дневное время в Москве ожидается до 8 градусов мороза, а такая погода характерна для января, но не для марта. Обычно в этот период в столице на 10 градусов теплее. Отмечается, что 6 и 7 марта станут самыми морозными в XXI веке.
Вчера, 4 марта, Москву накрыл сильнейший за последние 68 лет снегопад. На понедельник, 5 марта, метеорологи пообещали временное ослабление морозов и прекращение осадков. Днем температура воздуха не должна превысить -6 градусов по Цельсию, а ночью – 12 градусов со знаком минус.
Автор: Валерия Орлова