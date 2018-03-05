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Настасья Самбурская показала подтянутое тело на фото с отдыха в Дубае
Настасья Самбурская на странице в соцсети Instagram опубликовала новую фотографию, сделанную во время отдыха в Дубае. На показанном снимке российская артистка продемонстрировала фанатам свое подтянутое тело.

Настасья Самбурская показала подтянутое тело на фото с отдыха в Дубае


В описании публикации Настасья Самбурская заявила, что один пункт из списка обязательных дел во время отдыха выполнен. Сейчас знаменитость находится в Дубае. Исполнительница все-таки сделала фотографию в купальнике и показала его поклонникам. На изображении звезда сериала «Универ» приняла позу, похожую на планку, а правую ногу подняла вверх. Пользователи Сети имели возможность посмотреть на ее подкачанный живот, а также ягодицы.

За короткое время пост Настасьи Самбурской оценили более 14 тысяч подписчиков. Большое количество фанатов похвалили звезду отечественного кинематографа за умение следить за своей фигурой. Другие же раскритиковали певицу за перекачанные части тела.

Ранее Настасья Самбурская удивила поклонников фиолетовым цветом волос.

Автор: Татьяна Кравченко
Сегодня, 11:15
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