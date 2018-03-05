Презентация Xiaomi Redmi Note 5 состоится 16 марта
Презентация флагмана Redmi Note 5 от компании Xiaomi состоится 16 марта в Китае. Смартфон станет модернизированной версией декабрьского дебютанта Redmi 5 Plus. Информация о новинке была озвучена во время технологической выставки MWC-2018, проходившей в Барселоне.
Xiaomi Redmi Note 5 с экраном в 5,99 дюймов может получить улучшенную батарею на 4000 мАч, металлический корпус, объектив для селфи на 8 Мп, сдвоенную камеру с разрешением на 5 и 12 Мп. За работоспособность девайса отвечает чипсет Snapdragon 636.
На рынок смартфон выйдет в четырех оттенках: розовое золото, золото, черный, синий. Стоимость новинки по-прежнему не разглашается.
Ранее сообщалось, что Redmi Note 5 оснастят новой камерой.
Xiaomi Redmi Note 5 с экраном в 5,99 дюймов может получить улучшенную батарею на 4000 мАч, металлический корпус, объектив для селфи на 8 Мп, сдвоенную камеру с разрешением на 5 и 12 Мп. За работоспособность девайса отвечает чипсет Snapdragon 636.
На рынок смартфон выйдет в четырех оттенках: розовое золото, золото, черный, синий. Стоимость новинки по-прежнему не разглашается.
Ранее сообщалось, что Redmi Note 5 оснастят новой камерой.
Автор: Джанабилова Татьяна П