"Теперь все можно": Пастор поздравил с 18-летием школьницу, с которой имел интимную связь
Молодой пастор, служащий в одной из церквей Колорадо, подарил на 18-летие девушке, с которой имел интимные отношения, открытку. В ней он написал фразу: «Теперь все можно, отношения легальны». В прошедший вторник его арестовали сотрудники полиции Денвера.
По версии следствия, во время служения в церкви с 2008 по 2015 годы пастор вступал в отношения с тремя девочками, являющимися участницами католической молодёжной программы. Одна из них не достигла 18-летнего возраста. На тот момент пастор состоял в официальном браке, но это его не останавливало. На протяжении 11-ти месяцев служитель церкви приводил несовершеннолетнюю к себе домой, где вступал с ней в интимную связь.
С девушкой он виделся даже после того, как она закончила школу. Отношения пары прекратились в конце 2017 года. После расставания пастор продолжал преследовать девушку. Она рассказала, что ее партнер обещал развестись с женой. Также пастор заставлял девушку после полового акта принимать противозачаточные таблетки, когда существовал риск наступления беременности.
По версии следствия, во время служения в церкви с 2008 по 2015 годы пастор вступал в отношения с тремя девочками, являющимися участницами католической молодёжной программы. Одна из них не достигла 18-летнего возраста. На тот момент пастор состоял в официальном браке, но это его не останавливало. На протяжении 11-ти месяцев служитель церкви приводил несовершеннолетнюю к себе домой, где вступал с ней в интимную связь.
С девушкой он виделся даже после того, как она закончила школу. Отношения пары прекратились в конце 2017 года. После расставания пастор продолжал преследовать девушку. Она рассказала, что ее партнер обещал развестись с женой. Также пастор заставлял девушку после полового акта принимать противозачаточные таблетки, когда существовал риск наступления беременности.
Автор: Валерия Орлова