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Дженнифер Лоуренс высмеяла подругу Эмму Стоун в начале церемонии "Оскар"
Дженнифер Лоуренс высмеяла подругу Эмму Стоун во время церемонии «Оскар». Звезда «Голодных игр» во время 90-го проведения мероприятия прибыла к друзьям в зале, перешагивая через кресла, вместо того, чтобы пройти по рядам.

Дженнифер Лоуренс высмеяла подругу Эмму Стоун в начале церемонии "Оскар"


Образ актрисы дополняли бокал вина и узкое платье от Dior. Перед вручением наград она высмеяла Эмму Стоун. Ведущий на открытии церемонии попросил актёров не бежать к сцене, когда упоминаются их фамилии. Это замечание было сделано из-за инцидента на 89-м «Оскаре». В тот раз конверт победителя ошибочно вручили Стоун. После слов ведущего Дженнифер Лоуренс показала пальцем на подругу и посмеялась, глядя в камеру.

СМИ считают, что это стало местью знаменитости за случай с вечеринкой, последовавшей за вручением Golden Globes, случившейся 7 января 2018 года. Тогда Лоуренс заранее приобрела билеты, пригласила визажистов и стилистов. В процессе подготовки Эмма Стоун заявила, что решила остаться дома. Актриса разместила в Facebook фото подруги с одним накрашенным глазом.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 12:55
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