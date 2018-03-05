В Японии на жилой дом рухнула деталь от самолёта
В Японии жилой дом стал местом падения детали самолёта. Происшествие случилось в микрорайоне, находящемся недалеко от Интернационального аэропорта Нарита на востоке Большого Токио.
Жители частного домостроения оказались испуганы грохотом, услышанным в одной из комнат. Как выяснилось, металлическая деталь самолёта, который в это время заходил на посадку, обрушилась на их жильё и пробила крышу.
Об инциденте сообщило агентство Kyodo. По итогам происшествия никто не пострадал. Подробности случившегося выясняются.
Жители частного домостроения оказались испуганы грохотом, услышанным в одной из комнат. Как выяснилось, металлическая деталь самолёта, который в это время заходил на посадку, обрушилась на их жильё и пробила крышу.
Об инциденте сообщило агентство Kyodo. По итогам происшествия никто не пострадал. Подробности случившегося выясняются.
Автор: Валерий Антонов