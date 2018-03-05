«Синтоловый качок» Кирилл Терешин покрыл свое тело «золотом» и стал блондином
Кирилл Терешин, ставший популярным после выхода в эфир программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, покрыл свое тело «золотом». Также «синтоловый качок» выбрал для себя парик со светлыми длинными волосами.
На официальной странице в соцсети»ВКонтакте» Кирилл Терешин опубликовал новые фотографии. На снимках он позирует перед объективом камеры без рубашки, демонстрируя зрителям свой торс. Пользователи Сети заметили, что он сменил образ и стал блондином с длинными волосами. Тело россиянин покрыл золотыми блесками в рамках сотрудничества с компанией Glitteromania. Также «синтоловый качок» призвал пользователей Сети подписываться на аккаунт в Instagram.
За короткое время публикацию Кирилла Терешина оценили более 80 подписчиков, хотя фотографии просмотрели около 9 тысяч. Парень, получивший прозвище «руки-базуки», ограничил возможность комментирования данных снимков.
Ранее сообщалось об изменении внешности Кирилла Терешина.
На официальной странице в соцсети»ВКонтакте» Кирилл Терешин опубликовал новые фотографии. На снимках он позирует перед объективом камеры без рубашки, демонстрируя зрителям свой торс. Пользователи Сети заметили, что он сменил образ и стал блондином с длинными волосами. Тело россиянин покрыл золотыми блесками в рамках сотрудничества с компанией Glitteromania. Также «синтоловый качок» призвал пользователей Сети подписываться на аккаунт в Instagram.
За короткое время публикацию Кирилла Терешина оценили более 80 подписчиков, хотя фотографии просмотрели около 9 тысяч. Парень, получивший прозвище «руки-базуки», ограничил возможность комментирования данных снимков.
Ранее сообщалось об изменении внешности Кирилла Терешина.
Автор: Татьяна Кравченко