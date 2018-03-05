Хейтеры возмутились появлением Ольги Бузовой на сцене с оголенными ягодицами
Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова гастролирует по городам России, радуя своих поклонников. Однако наряд звезды на одном из выступлений возмутил хейтеров, так как исполнительница вышла на сцену в боди, оголяющем ягодицы.
На своей странице в Instagram Ольга Бузова опубликовала короткий ролик с выступления, на котором предстала перед публикой в откровенном наряде. Звезда облачилась в боди черного цвета, который открывал взору зрителей оголенные ягодицы. Поклонники сочли наряд слишком вызывающим, а хейтеры напомнили Бузовой, что на ее концерты также приходят дети, поэтому сценический наряд должен быть соответствующим.
Подписчики Бузовой сообщили в своих комментариях о том, что в настоящий момент большинство звезд выходит на сцену в купальниках, оголяя свое тело. Такое поведение характерно для танцовщиц стриптиза, но никак не подходит для выступления певицы. Более того, таким откровенным нарядом Бузова, вероятно, намеревалась привлечь к себе внимание, хотя достаточно было просто продемонстрировать свой вокальный талант, подытожили фолловеры.
На своей странице в Instagram Ольга Бузова опубликовала короткий ролик с выступления, на котором предстала перед публикой в откровенном наряде. Звезда облачилась в боди черного цвета, который открывал взору зрителей оголенные ягодицы. Поклонники сочли наряд слишком вызывающим, а хейтеры напомнили Бузовой, что на ее концерты также приходят дети, поэтому сценический наряд должен быть соответствующим.
Подписчики Бузовой сообщили в своих комментариях о том, что в настоящий момент большинство звезд выходит на сцену в купальниках, оголяя свое тело. Такое поведение характерно для танцовщиц стриптиза, но никак не подходит для выступления певицы. Более того, таким откровенным нарядом Бузова, вероятно, намеревалась привлечь к себе внимание, хотя достаточно было просто продемонстрировать свой вокальный талант, подытожили фолловеры.
Автор: Татьяна Свиридова