Правительство России снизит издержки для малого бизнеса
Правительство России собирается провести реформу и снизить издержки для малого бизнеса. Сто требований, отобранных при совместной работе с Общественно-деловым советом, могут актуализировать или отменить. Сведения предоставил министр Михаил Абызов.
Сейчас в стране действуют около 2 млн требований в отношении предпринимателей. Многие были утверждены еще в советские времена. Эксперты Высшей школы экономики подсчитали, что при актуализации документа можно сэкономить около 2,6 трлн рублей или 3% ВВП. По предварительному прогнозу, отмене подлежат 10% требований.
Стоит отметить, что кабмин начал работать над вопросом еще в начале прошлого года, когда правительство запустило проект по реформе надзора и контроля.
Ранее в РФ утвердили новые правила выдачи образовательных кредитов.
Сейчас в стране действуют около 2 млн требований в отношении предпринимателей. Многие были утверждены еще в советские времена. Эксперты Высшей школы экономики подсчитали, что при актуализации документа можно сэкономить около 2,6 трлн рублей или 3% ВВП. По предварительному прогнозу, отмене подлежат 10% требований.
Стоит отметить, что кабмин начал работать над вопросом еще в начале прошлого года, когда правительство запустило проект по реформе надзора и контроля.
Ранее в РФ утвердили новые правила выдачи образовательных кредитов.
Автор: Джанабилова Татьяна П