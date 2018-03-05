Около 40 человек госпитализировали за неделю в Подмосковье с обморожениями
В Подмосковье за прошедшую неделю почти 40 человек попали в больницы региона с обморожениями различных степеней тяжести. Такими сведениями поделился Дмитрий Марков, глава Минздрава региона.
По словам чиновника, с 25 февраля по 5 марта, к сотрудникам скорой помощи обратились 44 человека, у которых было диагностировано обморожение. Среди них числится один ребенок. Всего в медучреждения Подмосковья попали 38 человек. Отмечается, что в связи с непогодой, которая накрыла регион, сотрудники скорой помощи осуществляют работу в усиленном режиме.
Ранее интернет-издание «Актуальные новости» сообщало, что март 2018 года станет самым морозным в новом столетии. Прогнозируется, что уже завтра столбики термометров покажут 20 градусов со знаком минус.
По словам чиновника, с 25 февраля по 5 марта, к сотрудникам скорой помощи обратились 44 человека, у которых было диагностировано обморожение. Среди них числится один ребенок. Всего в медучреждения Подмосковья попали 38 человек. Отмечается, что в связи с непогодой, которая накрыла регион, сотрудники скорой помощи осуществляют работу в усиленном режиме.
Ранее интернет-издание «Актуальные новости» сообщало, что март 2018 года станет самым морозным в новом столетии. Прогнозируется, что уже завтра столбики термометров покажут 20 градусов со знаком минус.
Автор: Валерия Орлова