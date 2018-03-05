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«Черная пантера» стала лидером российского кинопроката по итогам выходных
Фильм «Черная пантера» от студии Marvel занял первое место по кассовым сборам в России на минувших выходных. В период с 1 по 4 марта картине удалось собрать более 314 миллионов рублей.

«Черная пантера» стала лидером российского кинопроката по итогам выходных


«Черная пантера» вышел в прокат в России 26 февраля. Уже в премьерный день ему удалось собрать более 29 миллионов рублей, что стало лучшим показателем в четверг. По данным на 5 марта, в России картина заработала порядка 726 миллионов рублей. По информации от экспертов в бокс-офисе, фильм имеет все шансы уже к середине месяца собрать более миллиарда рублей.

Лента также является лидером по прокату в США за последнюю неделю. Ей удалось собрать более 500 миллионов долларов а Штатах и порядка 900 миллионов в мире. Специалисты отмечают, что фильм может стать самой успешной сольной картиной в случае, если превзойдет результат первой и второй частей «Железного человека». «Черная пантера» уже стала одними из лидеров американского проката в истории.

Фильм является прямым продолжением ленты «Первый мститель: Противостояние», в котором было совершено покушение на короля Ваканды. Его сыну предстоит побороться за трон и сразиться с новым антагонистом. Поклонники серии отметили, что фильм сильно отличается от остальных картин Marvel, так как имеет собственную историю, в которой почти нет персонажей других картин. Только в сцене после титров имеется упоминание о нескольких из них с намеком на «Войну бесконечности».

Автор: Махов Артем
Сегодня, 13:30
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