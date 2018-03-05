В Сети разместили первый снимок Mercedes-AMG GT4
В Сети появился первый снимок конкурента Porsche Panamera от подразделения Mercedes-AMG. Новинку укомплектуют новой решеткой радиатора, соответствующей стилю 300SL, тормозные диски из карбон-керамики, а также спойлер. В соответствии с предварительными данными, модель получит название Mercedes-AMG GT4.
Авто укомплектуют гибридным двигателем на основе 4-литрового V8 с двойной турбиной. Производительность модели может оказаться больше 800 «лошадок». В середине февраля исполнительный директор Mercedes-AMG разместил на странице личного Twitter серию снимков тестовых прототипов GT4. В тот раз он отметил, что инженеры начинают финальное тестирование автомобиля.
Предвестником серийного транспорта стал прототип AMG GT Concept, показанный весной 2017 года. Авто укомплектовали силовой установкой на 805 л.с., что позволило ему набирать разгон до 100 км/ч за 3 с. Большая часть кузовных элементов концепт-кара создана из углеродного волокна.
Авто укомплектуют гибридным двигателем на основе 4-литрового V8 с двойной турбиной. Производительность модели может оказаться больше 800 «лошадок». В середине февраля исполнительный директор Mercedes-AMG разместил на странице личного Twitter серию снимков тестовых прототипов GT4. В тот раз он отметил, что инженеры начинают финальное тестирование автомобиля.
Предвестником серийного транспорта стал прототип AMG GT Concept, показанный весной 2017 года. Авто укомплектовали силовой установкой на 805 л.с., что позволило ему набирать разгон до 100 км/ч за 3 с. Большая часть кузовных элементов концепт-кара создана из углеродного волокна.
Автор: Валерий Антонов