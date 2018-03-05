Алексей Панин закармливает дочь красной икрой
Известный актер и блогер Алексей Панин закармливает свою дочь красной икрой. Соответствующий снимок появился в его профиле в соцсети Instagram.
«Когда же уже кончится эта икра!? Ребёнок давится, но ест. Не пропадать же добру. Кому крабов, икры и креветок, обращайтесь. Смотрите предыдущий пост», - подписал публикацию Панин.
На фото изображена единственная дочь актера, которая ест бутерброд с красной икрой. При этом на столе имеются и другие продукты. В частности, можно видеть колбасу и пирог.
В комментариях пользователи назвали дочь Панина «маленькой обжорой». Нашлись и те, кто пожелал девочке приятного аппетита. Множество пользователей обвинили артиста в скрытой рекламе. Тем не менее, за непродолжительное время публикация Панина собрала огромное количество лайков и комментариев.
Ранее интернет-издание «Актуальные новости» сообщало, что актер в очередной раз поддержал ЛГБТ.
«Когда же уже кончится эта икра!? Ребёнок давится, но ест. Не пропадать же добру. Кому крабов, икры и креветок, обращайтесь. Смотрите предыдущий пост», - подписал публикацию Панин.
На фото изображена единственная дочь актера, которая ест бутерброд с красной икрой. При этом на столе имеются и другие продукты. В частности, можно видеть колбасу и пирог.
В комментариях пользователи назвали дочь Панина «маленькой обжорой». Нашлись и те, кто пожелал девочке приятного аппетита. Множество пользователей обвинили артиста в скрытой рекламе. Тем не менее, за непродолжительное время публикация Панина собрала огромное количество лайков и комментариев.
Ранее интернет-издание «Актуальные новости» сообщало, что актер в очередной раз поддержал ЛГБТ.
Автор: Валерия Орлова