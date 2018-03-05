Mahindra представила мини-кроссовер Roxor для езды по бездорожью
Индийская машиностроительная компания Mahindra представила мини-кроссовер Roxor, предназначенный для езды по бездорожью. Автомобиль выделяется габаритами, нехарактерными сегменту.
Под капотом Mahindra Roxor разместился 4-цилиндровый агрегат объемом на 2,5 литра, генерирующий мощность в 62 л.с. при крутящем моменте в 144 Нм. Пару мотору составляет 5-МКПП. Максимальный разгон, на который способна модель, не превышает 45 миль в час. Производитель не планировал создавать высокоскоростной автомобиль, сделав акцент на качестве и долговечности.
Roxor получил колесные диски на 16 дюймов и 9-дюймовые дисковые тормоза. Мини-кроссовер с засекреченной ценой выйдет в продажу на рынки Европы и США.
Ранее дебютировал Mahindra TUV300 Plus.
Под капотом Mahindra Roxor разместился 4-цилиндровый агрегат объемом на 2,5 литра, генерирующий мощность в 62 л.с. при крутящем моменте в 144 Нм. Пару мотору составляет 5-МКПП. Максимальный разгон, на который способна модель, не превышает 45 миль в час. Производитель не планировал создавать высокоскоростной автомобиль, сделав акцент на качестве и долговечности.
Roxor получил колесные диски на 16 дюймов и 9-дюймовые дисковые тормоза. Мини-кроссовер с засекреченной ценой выйдет в продажу на рынки Европы и США.
Ранее дебютировал Mahindra TUV300 Plus.
Автор: Джанабилова Татьяна П