Данила Козловский попросил остановить убийства бездомных животных перед ЧМ-2018
Данила Козловский, являющийся послом ЧМ-2018 по футболу, попросил поклонников остановить убийства бездомных животных. Звезда фильма «Викинг» опубликовал в Сети соответствующую петицию с призывом прекратить отстрел.
На сегодняшний день документ подписали более 1,2 миллионов человек. В своем посте Данила Козловский обратил внимание фанатов на «стыдную и невозможную ситуацию» в государстве. Власти страны выделили на отстрел бездомных животных перед ЧМ-2018 большое количество денег. Российский исполнитель заявил о необходимости перестать быть варварами, прячущими свои проблемы за смертями невинных зверей, в глазах у всего мира. Актер обратился к пользователям Сети с просьбой отреагировать на опубликованную петицию.
По имеющимся данным, власти российских регионов должны потратить около 110 миллионов рублей на отстрел бездомных животных. Зоозащитники обратились к работникам прокуратуры и Следственного комитета, а также выступили за отмену данных тендеров. Некоторые специалисты подобных организаций считают, что власти городов осознанно идут на убийство зверей.
Ранее Данила Козловский стал заслуженным артистом России.
На сегодняшний день документ подписали более 1,2 миллионов человек. В своем посте Данила Козловский обратил внимание фанатов на «стыдную и невозможную ситуацию» в государстве. Власти страны выделили на отстрел бездомных животных перед ЧМ-2018 большое количество денег. Российский исполнитель заявил о необходимости перестать быть варварами, прячущими свои проблемы за смертями невинных зверей, в глазах у всего мира. Актер обратился к пользователям Сети с просьбой отреагировать на опубликованную петицию.
По имеющимся данным, власти российских регионов должны потратить около 110 миллионов рублей на отстрел бездомных животных. Зоозащитники обратились к работникам прокуратуры и Следственного комитета, а также выступили за отмену данных тендеров. Некоторые специалисты подобных организаций считают, что власти городов осознанно идут на убийство зверей.
Ранее Данила Козловский стал заслуженным артистом России.
Автор: Татьяна Кравченко