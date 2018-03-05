Названы самые успешные автопроизводители в мире в 2017 году
Эксперты назвали самых доходных и успешных автопроизводителей в минувшем году. Лидером по продажам за отчетный период стала компания Volkswagen Group.
За минувших год немецкий концерн продал более 10 миллионов транспортных средств, что превышает результаты 2016 года примерно 3,5 процента. На второй строчке расположилась компания Toyota Motor. Ей удалось продать порядка 9,8 миллиона автомобилей. Тройку лидеров закрывает Renault-Nissan, который стал лидером в среднем ценовом сегменте, реализовав более 8,9 миллионов транспортных средств.
На четвертом и пятом местах в рейтинге разместились Hyundai-Kia и General Motors соответственно. Последние на протяжении двух лет понижают показатели продаж из-за сокращения модельного ряда, несмотря на что доход компании продолжает расти. За минувший год концерн реализовал порядка 6,8 миллионов автомобилей. В России постоянным лидером по продажам на протяжении последних лет остается «АвтоВАЗ».
За минувших год немецкий концерн продал более 10 миллионов транспортных средств, что превышает результаты 2016 года примерно 3,5 процента. На второй строчке расположилась компания Toyota Motor. Ей удалось продать порядка 9,8 миллиона автомобилей. Тройку лидеров закрывает Renault-Nissan, который стал лидером в среднем ценовом сегменте, реализовав более 8,9 миллионов транспортных средств.
На четвертом и пятом местах в рейтинге разместились Hyundai-Kia и General Motors соответственно. Последние на протяжении двух лет понижают показатели продаж из-за сокращения модельного ряда, несмотря на что доход компании продолжает расти. За минувший год концерн реализовал порядка 6,8 миллионов автомобилей. В России постоянным лидером по продажам на протяжении последних лет остается «АвтоВАЗ».
Автор: Махов Артем