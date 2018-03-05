Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018
exclusive / Авто / Важно

Названы самые успешные автопроизводители в мире в 2017 году
Эксперты назвали самых доходных и успешных автопроизводителей в минувшем году. Лидером по продажам за отчетный период стала компания Volkswagen Group.

Названы самые успешные автопроизводители в мире в 2017 году


За минувших год немецкий концерн продал более 10 миллионов транспортных средств, что превышает результаты 2016 года примерно 3,5 процента. На второй строчке расположилась компания Toyota Motor. Ей удалось продать порядка 9,8 миллиона автомобилей. Тройку лидеров закрывает Renault-Nissan, который стал лидером в среднем ценовом сегменте, реализовав более 8,9 миллионов транспортных средств.

На четвертом и пятом местах в рейтинге разместились Hyundai-Kia и General Motors соответственно. Последние на протяжении двух лет понижают показатели продаж из-за сокращения модельного ряда, несмотря на что доход компании продолжает расти. За минувший год концерн реализовал порядка 6,8 миллионов автомобилей. В России постоянным лидером по продажам на протяжении последних лет остается «АвтоВАЗ».

Автор: Махов Артем
Сегодня, 13:51
Читайте также
Минфин РФ намерен расширить функции ломбардов в
В Сети набирает популярность видео о псе в
В Коми за выплатой пособия за первого ребенка
Павел Дацюк передал монастырю собственную золотую
Сборная Бразилии потребовала 600 кг льда, арбузы
Эксперт: Страны Балтии и Польша вредят отношениям
Собчак ушла с переговоров о дебатах вслед за
«Газпром» уведомил «Нафтогаз» о начале процедуры
ЕС продлил на 1 год санкции против Януковича и 12
В Москве волонтеры собирают средства на лечение
Флористы рассказали, какие цветы дарить женщинам
Россиянин предложил штрафовать владельцев собак
Добавление комментария
Последние новости
05.03, 22:45 Ученые нашли способ предотвратить смерть мозга
05.03, 22:30 Минфин РФ намерен расширить функции ломбардов в новом
05.03, 22:15 Любовь Толкалина раскрыла причину развода с Егором
05.03, 22:00 «АвтоВАЗ» увеличил продажи машин по итогам февраля на 37%
05.03, 21:46 Эмма Уотсон сделала татуировку с грамматической ошибкой
05.03, 21:30 Астрономы впервые увидели, как звезда-вампир "ворует"
05.03, 21:13 Музыкант Илай Бишоп поставил рекорд по хлопанью в ладоши
05.03, 21:00 В Сети набирает популярность видео о псе в упряжке и его
05.03, 20:55 Фанаты похвалили 62-летнюю Ларису Долину за появившееся
05.03, 20:47 В Сеть утекли шпионские снимки фастбэка Hyundai i30 N
05.03, 20:40 Российские биологи нашли способ "отложить" клеточную
05.03, 20:32 ID Finance разработал систему идентификации человека по
05.03, 20:28 В Витебске пьяный эксгибиционист показывал половые
05.03, 20:25 Mercedes представила ТОП-5 функций своих авто
05.03, 20:21 Vkworld готовит к выпуску гибкий OLED-дисплей с
05.03, 20:18 Google назвал основные интернет-привычки россиян
05.03, 20:11 Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин показал фанатам
05.03, 20:07 Ольга Бузова после гастролей осталась ни с чем
05.03, 20:02 В Коми за выплатой пособия за первого ребенка обратились
05.03, 20:00 Ученые: Успех и богатство зависят от удачи