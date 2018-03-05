Медик из Волгограда временно ослеп из-за суррогатного коньяка
Медик из Волгограда временно потерял зрение после употребления суррогатного коньяка. Он сообщил СМИ, что 3 марта в крупном магазине приобрел алкогольный продукт и отправился к знакомому.
«Помутилось зрение, глаза покрыло пеленой. Прекрасно осознал, что данное состояние не нормально даже в случае опьянения человека. Я фактически ничего не видел», – сообщает 29-летний волгоградец.
Отравившемуся промыли желудок, затем предоставили таблетки от аллергии. Потерпевший отметил, что как медсотрудник может заявить, что случившееся стало результатом воздействия некачественного алкоголя. Волгоградец подал обращение с требованием разъяснить ситуацию в магазин, реализовавший ему продукцию.
«Помутилось зрение, глаза покрыло пеленой. Прекрасно осознал, что данное состояние не нормально даже в случае опьянения человека. Я фактически ничего не видел», – сообщает 29-летний волгоградец.
Отравившемуся промыли желудок, затем предоставили таблетки от аллергии. Потерпевший отметил, что как медсотрудник может заявить, что случившееся стало результатом воздействия некачественного алкоголя. Волгоградец подал обращение с требованием разъяснить ситуацию в магазин, реализовавший ему продукцию.
Автор: Валерий Антонов