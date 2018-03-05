Xiaomi выпустила мышь для ПК со сканером для отпечатка пальца
Известная компания Xiaomi выпустила мышь для ПК со встроенным сканером для отпечатка пальца. Данная функция предназначается для разблокировки компьютера без надобности вводить пароль.
На вид компьютерная мышь не будет отличаться от обычного аксессуара для ПК, а сканер расположится за колесиком. Он предоставит возможность пользователям входить в систему без ввода пароля. Дактилоскопический сканер будет совместим с Windows Hello.
В Сети опубликованы первые характеристики устройства. Создатели оснастят мышь бюджетным оптическим сенсором PAW3515 с разрешением 1600 dpi и максимальным ускорением 8G. В продаже девайс появится с 15 апреля, а его стоимость составит 31 доллар.
На вид компьютерная мышь не будет отличаться от обычного аксессуара для ПК, а сканер расположится за колесиком. Он предоставит возможность пользователям входить в систему без ввода пароля. Дактилоскопический сканер будет совместим с Windows Hello.
В Сети опубликованы первые характеристики устройства. Создатели оснастят мышь бюджетным оптическим сенсором PAW3515 с разрешением 1600 dpi и максимальным ускорением 8G. В продаже девайс появится с 15 апреля, а его стоимость составит 31 доллар.
Автор: Татьяна Свиридова