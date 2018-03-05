Анна Седокова призналась, что ей не хватает дочери Моники
Известная певица и телеведущая Анна Седокова пожаловалась на то, что ей не хватает ее младшей дочери Моники. Сейчас артистка находится на отдыхе в ОАЭ вместе со своими двумя детьми – Алиной и Гектором. Трогательный пост певица написала в социальной сети Instagram.
Пользователи уже давно спрашивают певицу, куда исчезла из ленты ее фотографий дочка Моника. Девочка была рождена в браке с бизнесменом Максимом Чернявским. Судя по всему, она проживает с отцом в Лос-Анджелесе, а Седокова с двумя детьми находится в Москве.
В СМИ появлялась информация, что бабушка Моники препятствует, чтобы она жила с мамой. Сама же Седокова никак не комментирует ситуацию. Впрочем, певица пообещала обо всем рассказать в ближайшее время.
Поклонники призвали артистку не расстраиваться по этому поводу, ведь справедливость должна расставить все по своим местам. Им очень понравилось новое семейное фото Седоковой. Пользователи пожелали певице и ее детям отличного отдыха.
Пользователи уже давно спрашивают певицу, куда исчезла из ленты ее фотографий дочка Моника. Девочка была рождена в браке с бизнесменом Максимом Чернявским. Судя по всему, она проживает с отцом в Лос-Анджелесе, а Седокова с двумя детьми находится в Москве.
В СМИ появлялась информация, что бабушка Моники препятствует, чтобы она жила с мамой. Сама же Седокова никак не комментирует ситуацию. Впрочем, певица пообещала обо всем рассказать в ближайшее время.
Поклонники призвали артистку не расстраиваться по этому поводу, ведь справедливость должна расставить все по своим местам. Им очень понравилось новое семейное фото Седоковой. Пользователи пожелали певице и ее детям отличного отдыха.
Автор: Валерия Орлова