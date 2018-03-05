Порнозвезда Дженна Пресли откровенно рассказала о причинах ухода из секс-индустрии
Топовая порнозвезда Бриттни Де-Ла-Мора, снимавшаяся под псевдонимом Дженна Пресли, откровенно рассказала фанатам о причинах ухода из секс-индустрии. Информация предоставлена изданием Daily Star.
За карьеру порноактрисы Пресли успела сыграть в 275 фильмах для взрослых, за что оказалась в 20-ке самых востребованных звезд отрасли. Роковая красотка снимала напряжение при помощи запрещенных препаратов, а потом врачи нашли у нее венерическое заболевание. Поразмыслив о своей жизни, Де-Ла-Мора приняла решение завязать со съемками.
«В мое сердце вошла Божья любовь. Его доброта указала мне на путь к покаянию, помогая преодолевать трудности», - рассказала Пресли.
Покинув порно, актриса стала главой молодежного министерства и полностью забыла о прошлой жизни. Общаясь с простыми людьми, она осознала, что не хочет вызывающе одеваться, курить, пить спиртное.
Ранее порнозвезда Миссина рассказала о сложностях профессии.
За карьеру порноактрисы Пресли успела сыграть в 275 фильмах для взрослых, за что оказалась в 20-ке самых востребованных звезд отрасли. Роковая красотка снимала напряжение при помощи запрещенных препаратов, а потом врачи нашли у нее венерическое заболевание. Поразмыслив о своей жизни, Де-Ла-Мора приняла решение завязать со съемками.
«В мое сердце вошла Божья любовь. Его доброта указала мне на путь к покаянию, помогая преодолевать трудности», - рассказала Пресли.
Покинув порно, актриса стала главой молодежного министерства и полностью забыла о прошлой жизни. Общаясь с простыми людьми, она осознала, что не хочет вызывающе одеваться, курить, пить спиртное.
Ранее порнозвезда Миссина рассказала о сложностях профессии.
Автор: Джанабилова Татьяна П