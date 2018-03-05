Доля нераспроданных квартир в российских новостройках составила 5,2%
Доля нераспроданных квартир в российских новостройках достигла отметки в 5,2%. Как подчеркивают аналитики компании «Метриум», данные подсчитаны для жилкомплексов старой Москвы, сданных более 3-х лет назад.
Если говорить о всём переданном в эксплуатацию объеме, нераспроданное количество достигает отметки в 25%. Эксперты подчеркивают, что проекты, которые стали создавать порядка 5 лет назад. Сегодня эта категория плавно переходит в состав неликвидного продукта.
Это затрагивает проекты бизнес-класса. Эта категория включает 11 жилкомплексов. Вторую позицию по уровню риска оказались элитные новостройки. Суммарно найдены 9 ЖК с высоким объемом нераспроданных остатков.
Если говорить о всём переданном в эксплуатацию объеме, нераспроданное количество достигает отметки в 25%. Эксперты подчеркивают, что проекты, которые стали создавать порядка 5 лет назад. Сегодня эта категория плавно переходит в состав неликвидного продукта.
Это затрагивает проекты бизнес-класса. Эта категория включает 11 жилкомплексов. Вторую позицию по уровню риска оказались элитные новостройки. Суммарно найдены 9 ЖК с высоким объемом нераспроданных остатков.
Автор: Валерий Антонов