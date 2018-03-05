Эммануил Виторган жалеет, что не увидит новорожденную дочь в «полном расцвете»
78-летний Эммануил Виторган рассказал о новорожденной дочери, которая родилась от 56-летней супруги актера Ирины Млодик. Российский исполнитель жалеет, что не сможет увидеть девочку в «полном расцвете лет».
Новость о появлении на свет третьего ребенка у Эммануила Виторгана сильно удивила его фанатов. Также оказалось, что его 56-летняя супруга родила девочку Этель самостоятельно. В первый класс наследница пойдет, когда знаменитости исполнится 85 лет. Сам артист не питает каких-то иллюзий и все понимает. По словам российского актера, он жалеет, что не сможет увидеть дочь в «полном расцвете» лет, однако надеется на новое поколение, которое будет лучше предыдущего.
Как заявила Ольга Мухина, занимающая должность акушера-гинеколога, ничего удивительного в рождении девочки у 56-летней женщины нет. Есть множество случаев, когда мамами становились в 12-летнем и 60-летнем возрасте. Все зависит от состояния здоровья представительницы слабого пола. Согласно некоторым предположениям, супружеская пара могла обратиться за помощью к медицинским специалистам.
Ранее сообщалось об отцовстве 78-летнего Эммануила Виторгана.
Новость о появлении на свет третьего ребенка у Эммануила Виторгана сильно удивила его фанатов. Также оказалось, что его 56-летняя супруга родила девочку Этель самостоятельно. В первый класс наследница пойдет, когда знаменитости исполнится 85 лет. Сам артист не питает каких-то иллюзий и все понимает. По словам российского актера, он жалеет, что не сможет увидеть дочь в «полном расцвете» лет, однако надеется на новое поколение, которое будет лучше предыдущего.
Как заявила Ольга Мухина, занимающая должность акушера-гинеколога, ничего удивительного в рождении девочки у 56-летней женщины нет. Есть множество случаев, когда мамами становились в 12-летнем и 60-летнем возрасте. Все зависит от состояния здоровья представительницы слабого пола. Согласно некоторым предположениям, супружеская пара могла обратиться за помощью к медицинским специалистам.
Ранее сообщалось об отцовстве 78-летнего Эммануила Виторгана.
Автор: Татьяна Кравченко