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"Дом-2": Дарья Пынзарь потеряла бизнес
Известная модель и телеведущая Дарья Пынзарь рассказала, что потеряла часть своего бизнеса. Речь идет о двух студиях маникюра и педикюра, которые функционировали в Москве. Об этом бывшая участница «Дома-2» рассказала журналистам издания «СтарХит».

"Дом-2": Дарья Пынзарь потеряла бизнес


На днях у эффектной блондинки возникли разногласия с партнерами по бизнесу. В связи с этим знаменитости пришлось отказаться от сотрудничества. По словам Пынзарь, она работала с партнерами на протяжении полугода, все обязательства исправно выполнялись. Бизнес-леди почти каждый день приезжала в салоны, контролировала рабочий процесс, самостоятельно подбирала сотрудников. Спустя время оказалось, что у Пынзарь и ее партнеров совершенно разные взгляды на развитие этого дела.

Бывшая участница «Дома-2» заявила, что является неконфликтным человеком. В связи с этим она не стала раздувать скандал, а просто предложила прекратить деловые отношения.

Коллеги Дарьи Пынзарь рассказали, что знаменитость очень требовательно к сотрудникам. Репутация салонов, находящихся на Арбате и в Южном Бутово, была для нее дороже всего. Отметим, что сейчас у блондинки остались магазины одежды.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 14:50
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