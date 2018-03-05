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Ученые рассказали, почему черника покрыта белым налетом
Ученые рассказали, почему черника покрывается белым налетом. По словам специалистов, он появляется естественным путем после того, как ягоду срывают со стебля.

Ученые рассказали, почему черника покрыта белым налетом


Исследователи установили, что налет выполняет защитную функцию до момента попадания черники в грунт. Соответствующее покрытие можно заметить и на некоторых сортах винограда, которые были сорваны с грозди. Многие потребители уверены, что белый налет на самом деле является воском, используемым магазинами для того, чтобы черника хранилась дольше.

Мэтт Теббютт, являющийся известным британским шеф-поваром, рассказал, что ранее часто сталкивался с негодованием клиентов из-за белого напыления на ягодах. По его словам, смыть его почти невозможно, так как оно имеет органический состав. На самом деле налет не представляет никакой опасности для человека, просто защищая ягоду от преждевременного пересыхания.

Автор: Махов Артем
Сегодня, 12:15
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