DJ Smash выписали из больницы после избиения в Перми
Андрея Ширмана, знакомого миллионам по псевдониму DJ Smash, выписали из больницы после избиения в одном из клубов Перми. Соответствующий пост 35-летний музыкальный продюсер разместил в микроблоге Instagram.
«Ура! Сегодня меня отпустили домой. Этот пост посвящен моим замечательным лечащим докторам, которые сначала провели операцию, а потом выхаживали меня, помогая не терять оптимизм и хорошее настроение. Жаль, но не могу рассказать о ходе следствия, хотя новости есть. Буду держать вас в курсе», - написал DJ Smash под фотографией, на которой запечатлен рядом с человеком в белом халате.
Депутат, напавший на музыканта, лишен членства в партии и стал фигурантом уголовного дела. Подробности будут оглашены по окончании расследования.
«Ура! Сегодня меня отпустили домой. Этот пост посвящен моим замечательным лечащим докторам, которые сначала провели операцию, а потом выхаживали меня, помогая не терять оптимизм и хорошее настроение. Жаль, но не могу рассказать о ходе следствия, хотя новости есть. Буду держать вас в курсе», - написал DJ Smash под фотографией, на которой запечатлен рядом с человеком в белом халате.
Депутат, напавший на музыканта, лишен членства в партии и стал фигурантом уголовного дела. Подробности будут оглашены по окончании расследования.
Автор: Джанабилова Татьяна П