ФАС завела дело на МТС из-за завышения цен в роуминге
ФАС открыла дело против МТС по причине повышения стоимости услуг в роуминге. Соответствующая мера была введена после изучения отчётов операторов связи касательно отмены «внутрисетевого» роуминга.
Установлено, что предложенная МТС цена входящих звонков, а также исходящих междугородних при совершении поездок по РФ была необоснованно завышена. Соответствующие сведения приводятся на портале контролирующего ведомства.
В ФАС подчеркнули, что ввод ежесуточной платы за пребывание абонента вне «домашнего» региона также является необоснованным. Специалисты добавили невыполнение предписаний службы в «Мегафоне».
«По результатам рассмотрения нарушения возможно проведение выдачи предписания касательно перечисления в бюджет прибыли, полученной по итогам нарушения антимонопольного законодательства», — отметил замглавы ФАС России.
Установлено, что предложенная МТС цена входящих звонков, а также исходящих междугородних при совершении поездок по РФ была необоснованно завышена. Соответствующие сведения приводятся на портале контролирующего ведомства.
В ФАС подчеркнули, что ввод ежесуточной платы за пребывание абонента вне «домашнего» региона также является необоснованным. Специалисты добавили невыполнение предписаний службы в «Мегафоне».
«По результатам рассмотрения нарушения возможно проведение выдачи предписания касательно перечисления в бюджет прибыли, полученной по итогам нарушения антимонопольного законодательства», — отметил замглавы ФАС России.
Автор: Валерий Антонов