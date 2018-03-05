В Новокузнецке мужчина убил справлявшего в квартире нужду брата
В Новокузнецке правоохранители подозревают мужчину в убийстве своего 60-летнего брата, справлявшего нужду в квартире. После этого погибший не признавался в содеянном и обвинял кота во всем происходящем.
Сведения о смерти 60-летнего местного жителя подтвердили представители Управления СК РФ по региону. По предварительной версии следствия, между двумя братьями возник конфликт на бытовой почве. В результате скандала младший родственник взял палку и забил пострадавшего до смерти. Причиной случившейся ссоры стало асоциальное поведение мужчины, который справлял свою нужду в целлофановые пакеты или в горшки с цветами.
До гибели местный житель признался, что ему просто было лень идти в туалет. Для того, чтобы отвести от себя подозрения, он обвинял кота в случившемся. По имеющимся данным, погибший не имел умственных отклонений. Работники местных правоохранительных органов открыли по факту произошедшей трагедии уголовное делопроизводство.
Ранее в Новокузнецке забинтованный молодой человек устроил поножовщину в общественном месте.
Сведения о смерти 60-летнего местного жителя подтвердили представители Управления СК РФ по региону. По предварительной версии следствия, между двумя братьями возник конфликт на бытовой почве. В результате скандала младший родственник взял палку и забил пострадавшего до смерти. Причиной случившейся ссоры стало асоциальное поведение мужчины, который справлял свою нужду в целлофановые пакеты или в горшки с цветами.
До гибели местный житель признался, что ему просто было лень идти в туалет. Для того, чтобы отвести от себя подозрения, он обвинял кота в случившемся. По имеющимся данным, погибший не имел умственных отклонений. Работники местных правоохранительных органов открыли по факту произошедшей трагедии уголовное делопроизводство.
Ранее в Новокузнецке забинтованный молодой человек устроил поножовщину в общественном месте.
Автор: Татьяна Кравченко