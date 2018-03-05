Флористы рассказали, какие цветы дарить женщинам на 8 марта
В преддверии 8 марта эксперты рассказали, какие цветы лучше дарить женщинам. Они советуют россиянам сделать свой выбор в пользу сезонных видов.
Самыми популярными цветами, которые дарятся на Международный женский день, являются тюльпаны. Очень модными являются анемо и ранункулюс. Эти сезонные цветы доступны как зимой, так и весной. В тренды входят пионы и орхидеи. В последнее время множество мужчин отдают предпочтение сухоцветам. К их числу относятся лаванда, хлопок, злаки и декоративные колосья.
Эксперты считают, что в этом году женщин нужно радовать яркими цветовыми сочетаниями. Актуальными будут букеты, выполненные в пудровых, светло-розовых и персиковых тонах. Они идеально подойдут более юным девушкам. Что касается дам зрелого возраста, то им понравятся классические цветочные композиции, в которых будет преобладать алый, бордовый и коралловые цвета.
Флористы рассказали, что не стоит руководствоваться сложившимися стереотипами и народными приметами. В частности, не нужно связывать те или иные виды цветов со знаками зодиака. Букет следует выбирать, опираясь на личные предпочтения того, кому он будет вручен.
Самыми популярными цветами, которые дарятся на Международный женский день, являются тюльпаны. Очень модными являются анемо и ранункулюс. Эти сезонные цветы доступны как зимой, так и весной. В тренды входят пионы и орхидеи. В последнее время множество мужчин отдают предпочтение сухоцветам. К их числу относятся лаванда, хлопок, злаки и декоративные колосья.
Эксперты считают, что в этом году женщин нужно радовать яркими цветовыми сочетаниями. Актуальными будут букеты, выполненные в пудровых, светло-розовых и персиковых тонах. Они идеально подойдут более юным девушкам. Что касается дам зрелого возраста, то им понравятся классические цветочные композиции, в которых будет преобладать алый, бордовый и коралловые цвета.
Флористы рассказали, что не стоит руководствоваться сложившимися стереотипами и народными приметами. В частности, не нужно связывать те или иные виды цветов со знаками зодиака. Букет следует выбирать, опираясь на личные предпочтения того, кому он будет вручен.
Автор: Валерия Орлова