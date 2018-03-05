Россиянин предложил штрафовать владельцев собак
В Кемеровской области мужчина предложил ввести штраф для владельцев собак. По его словам, выгуливание домашних любимцев на улице должно оплачиваться, так как сотрудники ЖКХ после этого выполняют уборку территорий.
«Я считаю, что каждый гражданин, который держит дома собаку и периодически выгуливает ее, должен платить за услуги дворников. В случае отказа стоит ввести штрафы. По приходу весны экскременты начнут издавать неприятный запах, ввиду чего их придется кому-то убирать», - написал житель Кемеровской области на своей странице в соцсети.
Местные издания отметили, что предложение было замечено региональными властями, начавшими его рассмотрение. Оплата за выгуливание собак уже практикуется в нескольких европейских странах.
«Я считаю, что каждый гражданин, который держит дома собаку и периодически выгуливает ее, должен платить за услуги дворников. В случае отказа стоит ввести штрафы. По приходу весны экскременты начнут издавать неприятный запах, ввиду чего их придется кому-то убирать», - написал житель Кемеровской области на своей странице в соцсети.
Местные издания отметили, что предложение было замечено региональными властями, начавшими его рассмотрение. Оплата за выгуливание собак уже практикуется в нескольких европейских странах.
Автор: Махов Артем