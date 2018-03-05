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Роскомнадзор: Блокировка порно во «ВКонтакте» невозможна без решения суда
Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин во время общения с журналистами рассказал, почему невозможна блокировка порноконтента в соцсети «ВКонтакте». Дело в том, что детское порно подвергается блокировке во внесудебном порядке, а другой такой контент – исключительно по решению суда.

Роскомнадзор: Блокировка порно во «ВКонтакте» невозможна без решения суда


Вадим Субботин сообщил, что существуют четыре вида «абсолютного зла», на которые распространяется блокировка органами власти без решения суда. В их число входит информация о наркотиках и суицидах, детская порнография и призывы к терроризму и экстремизму. Роскомнадзор ежедневно фиксирует около 150 таких материалов, после чего обращается к администрации социальной сети с требованием незамедлительного удаления данного контента. Российские соцсети выполняют их в течение 2-3 часов, а заграничным для этого требуется несколько дней.

Замглавы ведомства отметил, что само порно, если только оно не детское, невозможно заблокировать вышеуказанным способом, так как для его проведения требуется соответствующее решение суда, при этом истцом может быть любой гражданин страны. Руководство соцсетей проводит собственный мониторинг «контента для взрослых», стараясь пресекать его распространение, однако весомых результатов данная работа пока не приносит.

Автор: Татьяна Свиридова
Сегодня, 14:30
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