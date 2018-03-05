Продюсер «Нелюбви» Роднянский призвал порадоваться за победителей «Оскара»
Продюсер «Нелюбви» Александр Роднянский, побывавший в качестве гостя на очередной церемонии вручения самой престижной премии «Оскар», призвал фанатов порадоваться за других победителей. Соответствующий пост основатель телевизионного канала «1+1» поместил в микроблоге Instagram.
Фильм кассового российского режиссера и сценариста 54-летнего Андрея Звягинцева, дебютировавший прошлым летом, номинировался на премию в категории «Самый лучший иностранный фильм», но не смог обойти конкурентов.
«К сожалению, «Оскаров» на всех не хватило, таковы правила. В этот раз мы с Кристофером Ноланом, Стивеном Спилбергом, Полом Томасом Андерсоном, Мэрил Стрип просто порадуемся за коллег, удостоившихся награды», - написал Роднянский.
Фильм кассового российского режиссера и сценариста 54-летнего Андрея Звягинцева, дебютировавший прошлым летом, номинировался на премию в категории «Самый лучший иностранный фильм», но не смог обойти конкурентов.
«К сожалению, «Оскаров» на всех не хватило, таковы правила. В этот раз мы с Кристофером Ноланом, Стивеном Спилбергом, Полом Томасом Андерсоном, Мэрил Стрип просто порадуемся за коллег, удостоившихся награды», - написал Роднянский.
Автор: Джанабилова Татьяна П