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Пэрис Хилтон перед свадьбой опубликовала последнюю порцию откровенных фото
Светская львица Пэрис Хилтон опубликовала последнюю порций обнаженных фотографий перед свадьбой. Пикантные снимки появились в ее профиле в социальной сети Instagram.

Пэрис Хилтон перед свадьбой опубликовала последнюю порцию откровенных фото


37-летняя знаменитость решила напомнить фолловерам, какой она была в 2014 году. Тогда Хилтон приняла участие в откровенной фотосессии, на которой фотографом выступала 46-летняя Уорик Сэйнт из ЮАР. Подписчикам интересно, сможет ли эффектная блондинка сделать подобные снимки после свадьбы. За непродолжительное время черно-белые фото собрали огромное количество лайков и восторженных комментариев.

Напомним, что Пэрис Хилтон ее возлюбленный сделал предложение на горнолыжном курорте в Аспене. Избранником светской львицы является 32-летний актер Крис Зилка. Своей будущей жене он преподнес кольцо за два миллиона долларов. Пэрис Хилтон тут же ответила согласием. Светская львица считает своего молодого человека любовью всей жизни. Свадьба знаменитостей состоится в ближайшее время, однако подробности пока не раскрываются.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 15:00
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