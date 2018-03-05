В Калужской области 8-летняя девочка съехала с горки и попала под машину
В Калужской области днем 4 марта 8-летняя девочка в 14:33 попала под колеса машины, съехав в горки. Медицинские специалисты скорой помощи доставили пострадавшую местную жительницу в детскую клинику для детального осмотра.
По имеющимся данным, 8-летняя девочка каталась на горке, когда во дворе проезжал автомобиль модели Ford Focus. В этот момент ребенок спустился вниз и оказался под колесами транспортного средства. Врачи диагностировали у пострадавшей ушиб правого бедра. По данным представителей ГИБДД, всего за несколько суток на территории региона было зарегистрировано более 10 автомобильных аварий. В результате инцидентов 2 человека погибли, а еще 16 людей пострадали.
Ранее в Калужской области под машину попал ребенок на тюбинге.
По имеющимся данным, 8-летняя девочка каталась на горке, когда во дворе проезжал автомобиль модели Ford Focus. В этот момент ребенок спустился вниз и оказался под колесами транспортного средства. Врачи диагностировали у пострадавшей ушиб правого бедра. По данным представителей ГИБДД, всего за несколько суток на территории региона было зарегистрировано более 10 автомобильных аварий. В результате инцидентов 2 человека погибли, а еще 16 людей пострадали.
Ранее в Калужской области под машину попал ребенок на тюбинге.
Автор: Татьяна Кравченко