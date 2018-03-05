Essential Phone 2 получил выдвижную камеру и абсолютно безрамочный экран
Essential Phone 2 выдвижную камеру и полностью безрамоный дисплей с переговорным динамиком на боковой стороне. По информации от производителя, премьера аппарата запланирована на май текущего года.
Визуально гаджет имеет определенные сходства с iPhone X, но на нем отсутствует так называемая «монобровь», которая в свое время вызвала массу недовольства со стороны пользователей. На передней части смартфона разместилась только селфи-камера, имеющая округлую рамку всего в один миллиметр. Всю остальную площадь занял экран со соотношением сторон 2 к 1.
Точные сведения о технических характеристиках аппарата пока отсутствуют. По предварительной информации, задняя камера на нем будет иметь выдвижной объектив. Не исключается, что сенсор отпечатка пальца на Essential Phone 2 расположится непосредственно на экране.
Визуально гаджет имеет определенные сходства с iPhone X, но на нем отсутствует так называемая «монобровь», которая в свое время вызвала массу недовольства со стороны пользователей. На передней части смартфона разместилась только селфи-камера, имеющая округлую рамку всего в один миллиметр. Всю остальную площадь занял экран со соотношением сторон 2 к 1.
Точные сведения о технических характеристиках аппарата пока отсутствуют. По предварительной информации, задняя камера на нем будет иметь выдвижной объектив. Не исключается, что сенсор отпечатка пальца на Essential Phone 2 расположится непосредственно на экране.
Автор: Махов Артем