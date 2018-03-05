Samsung отказывается от поддержки Galaxy A8 и других смартфонов
Samsung отказывается от поддержки Galaxy A8, J3, J1, A3 и других смартфонов 2016 года выпуска. Обозначенные девайсы больше не будут обновляться.
Пользователи смартфонов надеялись, что, появившаяся в Сети информация окажется слухом, но ошиблись. Официальное уведомление уже красуется на сайте Samsung Mobile.
Теперь ежеквартальные обновления ждут только A8+, Tab Active 2, J2, выпущенные в конце прошлого и начале текущего годов. Galaxy A8 не получит полный пакет патчев. Производитель намерен поддерживать только его систему безопасности.
Ранее эксперты называли изъяны Galaxy S9.
Пользователи смартфонов надеялись, что, появившаяся в Сети информация окажется слухом, но ошиблись. Официальное уведомление уже красуется на сайте Samsung Mobile.
Теперь ежеквартальные обновления ждут только A8+, Tab Active 2, J2, выпущенные в конце прошлого и начале текущего годов. Galaxy A8 не получит полный пакет патчев. Производитель намерен поддерживать только его систему безопасности.
Ранее эксперты называли изъяны Galaxy S9.
Автор: Джанабилова Татьяна П