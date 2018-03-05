Мать и шестеро детей госпитализированы с отравлением газом в Чебоксарах
В Чебоксарах мать и ее шестеро детей экстренно госпитализированы с отравлением, предположительно, угарным газом. Возраст несовершеннолетних составляет от 9 до 16 лет.
Отмечается, что точное число пострадавших пока неизвестно. Согласно одним данным, сотрудники скорой помощи доставили в медучреждения пятеро детей, которые спали вместе в одной из комнат. Другая информация говорит, что в больницу с симптомами отравления попала мать и ее 3-летняя дочь, находящиеся в соседнем помещении.
По факту случившегося инициирована доследственная проверка. По предварительным сведениям, причиной случившегося стала неисправная газовая колонка. Как считают специалисты, ее дымоход не был закреплен, а в месте стыковки водонагревателя со стенкой присутствовали щели.
В рамках проведения проверки эксперты дадут правовую оценку действиям сотрудников газовой службы, занимающихся обслуживанием оборудования. Имеется информация, что последняя проверка колонки проводилась в прошлом месяце.
Отмечается, что точное число пострадавших пока неизвестно. Согласно одним данным, сотрудники скорой помощи доставили в медучреждения пятеро детей, которые спали вместе в одной из комнат. Другая информация говорит, что в больницу с симптомами отравления попала мать и ее 3-летняя дочь, находящиеся в соседнем помещении.
По факту случившегося инициирована доследственная проверка. По предварительным сведениям, причиной случившегося стала неисправная газовая колонка. Как считают специалисты, ее дымоход не был закреплен, а в месте стыковки водонагревателя со стенкой присутствовали щели.
В рамках проведения проверки эксперты дадут правовую оценку действиям сотрудников газовой службы, занимающихся обслуживанием оборудования. Имеется информация, что последняя проверка колонки проводилась в прошлом месяце.
Автор: Валерия Орлова