Создатели культовой StarCraft отпразднуют 20 лет со дня создания игры

В Diablo III игрокам 6 марта откроется возможность получения питомца, вид которого соответствует крейсеру «Возмездие Доминиона». На период 6 марта – 3 апреля в Overwatch будут раздавать облик Сары Керриган в форме Роковой Вдовы.Для пользователей World of Warcraft на 31 марта - 6 апреля откроется достижение с названием «Да здравствует StarCraft». Получить его можно будет при активации анимации «отдать честь» питомцу из празднующей юбилей игры. Игроки Heroes of the Storm 27 марта - 7 апреля могут получить портреты зергов, терранов и протоссов.Hearthstone 21 – 25 марта добавят 3 набора «Кобольды и катакомбы». Это станет возможно после участие в «потасовке», выполненной в стилистике StarCraft. Помимо этого, 30 марта состоится прямая трансляция, участниками которой станут известные игроки и заметные фигуры, имеющие отношение к продукту. В последний день марта для поклонников серии покажут документальную ленту о 20 годах с момента создания продукта.