Ученые: Сознание остается «живым» еще пять минут после клинической смерти человека
Немецкие ученые из Медицинского центра университета «Шарите» провели исследования и заявили, что после клинической смерти человека его сознание продолжает жить еще пять минут. После остановки сердца нейроны с электрохимической энергией остаются еще активными.
Научные работники, чтобы определить процессы после клинической смерти, измерили сигналы мозга девяти пациентов с помощью электродов. Все участники ранее перенесли фатальное повреждение центра нервной системы. Результаты показали, что сознание у этих людей продолжало жить даже после того, как дыхание, кровообращение и сердцебиение прекратилось. Все попытки реанимации являются эффективными, пока это состояние сохраняется.
По словам автора исследования Йенса Дрейера, после клинической смерти отмечается потеря электрохимической энергии в мозге. После этого начинается токсический процесс. Клетки умирают по причине недостатка кислорода, получаемого из кровотока. Нейроны используют заряженные частицы, поддерживающие активность центра нервной системы, однако между этими элементами очень быстро рушатся барьеры. Человека можно еще спасти, если не наступила экспансивная депрессия.
Ранее ученые провели исследования клинической смерти.
Научные работники, чтобы определить процессы после клинической смерти, измерили сигналы мозга девяти пациентов с помощью электродов. Все участники ранее перенесли фатальное повреждение центра нервной системы. Результаты показали, что сознание у этих людей продолжало жить даже после того, как дыхание, кровообращение и сердцебиение прекратилось. Все попытки реанимации являются эффективными, пока это состояние сохраняется.
По словам автора исследования Йенса Дрейера, после клинической смерти отмечается потеря электрохимической энергии в мозге. После этого начинается токсический процесс. Клетки умирают по причине недостатка кислорода, получаемого из кровотока. Нейроны используют заряженные частицы, поддерживающие активность центра нервной системы, однако между этими элементами очень быстро рушатся барьеры. Человека можно еще спасти, если не наступила экспансивная депрессия.
Ранее ученые провели исследования клинической смерти.
Автор: Татьяна Кравченко