В Новосибирской области экс-милиционеру могут дать пожизненный срок за убийство 19 женщин
В Новосибирской области экс-милиционеру могут дать пожизненный срок за убийства, совершенные с 1998 по 2006 годы. На его счету 19 доказанных эпизодов. На такой мере пресечения настаивает прокурор.
Как сообщается на сайте областной прокуратуры, подозреваемый выбирал симпатичных женщин, силой сажал их в машину, вывозил в безлюдное место, жестоко насиловал и убивал. Чтобы запутать следствие, мужчина расчленял тела и разбрасывал части по свалкам и загородным трассам. На полицейского вышли несколько лет назад, но для ареста не хватало улик. Задержание произвели только в апреле 2017 года.
Подозреваемый сначала охотно сотрудничал со следствием, рассчитывая на смягчение приговора. Сделку пришлось расторгнуть, так как мужчина отказался брать на себя вину в совершенных преступлениях. В феврале присяжные признали его виновным.
Ранее в Новосибирске экс-полицейский из-за парковки расстрелял соседа.
Как сообщается на сайте областной прокуратуры, подозреваемый выбирал симпатичных женщин, силой сажал их в машину, вывозил в безлюдное место, жестоко насиловал и убивал. Чтобы запутать следствие, мужчина расчленял тела и разбрасывал части по свалкам и загородным трассам. На полицейского вышли несколько лет назад, но для ареста не хватало улик. Задержание произвели только в апреле 2017 года.
Подозреваемый сначала охотно сотрудничал со следствием, рассчитывая на смягчение приговора. Сделку пришлось расторгнуть, так как мужчина отказался брать на себя вину в совершенных преступлениях. В феврале присяжные признали его виновным.
Ранее в Новосибирске экс-полицейский из-за парковки расстрелял соседа.
Автор: Джанабилова Татьяна П