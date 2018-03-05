В Москве волонтеры собирают средства на лечение Ульяны Аверкиной
В Москве волонтеры собирают средства на лечение Ульяны Аверкиной. По информации от представителей благотворительных организаций, ребенку нужен дорогостоящий генетический анализ из-за комбинированной младенческой гемангиомы.
Ребенок родился пять месяцев назад в многодетной семье. Волонтеры отмечают, что работает в ней только отец, который не может собрать достаточное количество средств для проведения анализов и лечении девочки. Доброкачественная опухоль находится у ребенка в области нижней челюсти. Родители просят помощи у всех, кто располагает данной возможностью.
Оказать поддержку Ульяне можно на портале фонда сбора средств.
Ребенок родился пять месяцев назад в многодетной семье. Волонтеры отмечают, что работает в ней только отец, который не может собрать достаточное количество средств для проведения анализов и лечении девочки. Доброкачественная опухоль находится у ребенка в области нижней челюсти. Родители просят помощи у всех, кто располагает данной возможностью.
Оказать поддержку Ульяне можно на портале фонда сбора средств.
Автор: Махов Артем