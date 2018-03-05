Брат Лионеля Месси арестован за угрозу пистолетом водителю
Брата Лионеля Месси арестовали за угрозу водителю пистолетом. Мужчина 35 лет был задержан по итогам ссоры. Потерпевший 24 лет утверждает, что родственник футболиста угрожал ему при помощи оружия.
Вызов полиции был произведен после случившегося конфликта с Матиасом Месси. Ссора возникла на дороге после столкновения.
«Я припарковался, чтобы выяснить, по какой причине он врезался в меня. Когда вышел, он тут же стал меня оскорблять, а после напал и порвал футболку. Затем он возвратился к собственному авто и показал оружие», - сообщил потерпевший.
Вызов полиции был произведен после случившегося конфликта с Матиасом Месси. Ссора возникла на дороге после столкновения.
«Я припарковался, чтобы выяснить, по какой причине он врезался в меня. Когда вышел, он тут же стал меня оскорблять, а после напал и порвал футболку. Затем он возвратился к собственному авто и показал оружие», - сообщил потерпевший.
Автор: Валерий Антонов