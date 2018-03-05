Дорожный конфликт в Калининграде закончился стрельбой
В Калининграде неизвестный открыл стрельбу по прохожим из "травмата". Инцидент был зафиксирован в ходе развития дорожного конфликта.
По имеющимся данным, 24-летний молодой человек вместе с друзьями передвигался на своем автомобиле по городу. У компании завязался конфликт с пешеходами. Тогда злоумышленник достал травматическое оружие и начал стрелять по пешеходам.
В результате у одного их пострадавших диагностировали травму предплечья, у второго – бедра. Об их состоянии здоровья ничего не сообщается.
Стрелок уже задержан сотрудниками местных правоохранительных органов. В отношении него инициированы два уголовных производства.
По имеющимся данным, 24-летний молодой человек вместе с друзьями передвигался на своем автомобиле по городу. У компании завязался конфликт с пешеходами. Тогда злоумышленник достал травматическое оружие и начал стрелять по пешеходам.
В результате у одного их пострадавших диагностировали травму предплечья, у второго – бедра. Об их состоянии здоровья ничего не сообщается.
Стрелок уже задержан сотрудниками местных правоохранительных органов. В отношении него инициированы два уголовных производства.
Автор: Валерия Орлова