Ученые: Роботы научились предугадывать мысли и движения человека
Европейские ученые после проведения исследований научили роботов предугадывать мысли и движения человека. Для этого авторы проекта использовали рекуррентную нейронную сеть, анализирующую цепочку событий.
По словам научных работников, обучение роботов осуществляется достаточно быстро, поэтому их «предсказания» могут быть очень точными. Специалисты с помощью нейронной сети позволили устройствам анализировать позы человека и интерпретировать их, а затем считывать его дальнейшие намерения. Аппарат изучал жесты и передавал информацию через разные уровни, где она нормализовалась и использовалась в дальнейших проектах. Умения новинок будут полезны в областях быстрой кооперации между людьми и машинами.
Целью ученых является создание робота, который сможет существовать в одной реальности с человеком и не создавать никакого беспокойства. Устройство справится с любыми жестами и правильно их расшифрует. Все эти особенности позволят обеспечить бесперебойное сотрудничество.
Ранее ученые создали роботов для создания самодельной мебели.
По словам научных работников, обучение роботов осуществляется достаточно быстро, поэтому их «предсказания» могут быть очень точными. Специалисты с помощью нейронной сети позволили устройствам анализировать позы человека и интерпретировать их, а затем считывать его дальнейшие намерения. Аппарат изучал жесты и передавал информацию через разные уровни, где она нормализовалась и использовалась в дальнейших проектах. Умения новинок будут полезны в областях быстрой кооперации между людьми и машинами.
Целью ученых является создание робота, который сможет существовать в одной реальности с человеком и не создавать никакого беспокойства. Устройство справится с любыми жестами и правильно их расшифрует. Все эти особенности позволят обеспечить бесперебойное сотрудничество.
Ранее ученые создали роботов для создания самодельной мебели.
Автор: Татьяна Кравченко