ЕС продлил на 1 год санкции против Януковича и 12 лиц из его окружения
Евросоюз официально увеличил срок санкций против Виктора Януковича, экс-президента Украины, на период в 1 год. Ограничительные меры затронули ещё 12 лиц из его окружения, отмечается в сообщении пресс-центра Совета ЕС.
Из списка были исключены бизнесмен Сергей Клюев и Елена Лукаш, бывшая глава украинского Минюста. Суд ЕС подтвердил обоснованность введенных против Януковича и его сына санкций.
Европейский союз за 2014 год ввёл ограничения против ряда граждан Украины. Причиной являлось обвинение в «нецелевом применении госсредств».
Из списка были исключены бизнесмен Сергей Клюев и Елена Лукаш, бывшая глава украинского Минюста. Суд ЕС подтвердил обоснованность введенных против Януковича и его сына санкций.
Европейский союз за 2014 год ввёл ограничения против ряда граждан Украины. Причиной являлось обвинение в «нецелевом применении госсредств».
Автор: Валерий Антонов