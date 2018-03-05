Моряк из Приморья совратил 11-летнюю девочку через соцсеть
Студент-моряк из Приморья предстанет перед судом за совращение 11-летней девочки через соцсеть. Пострадавшей стала уроженка Челябинской области. Сообщается, что общение злоумышленника и несовершеннолетней проходило, когда тот находился на борту судна в Тихом океане.
Преступные действия были зафиксированы летом прошлого года, когда 18-летний обвиняемый, будучи студентом, проходил практику на борту корабля «Тигр-1». С телефона молодой человек зарегистрировался в социальной сети «ВКонтакте» под женским ником и опубликовал объявление о поиске секс-рабыни, возраст которой должен составлять от 12 до 16 лет. На него откликнулась девочка, проживающая в Челябинской области.
Зная, что девочке нет еще 12-ти лет, парень побудил сделать ее фотоматериалы развратного характера и прислать их ему. Установлено, что студент использовал беспомощное состояние потерпевшей, которая не могла в полной мере осознать характер совершаемых действий. В отношении моряка инициировано уголовное дело в соответствии со статьей 132 УК РФ.
Свою вину молодой человек полностью признал. Материалы следствия уже переданы в суд, где будет определено наказание для злоумышленника, находящегося сейчас в СИЗО.
Преступные действия были зафиксированы летом прошлого года, когда 18-летний обвиняемый, будучи студентом, проходил практику на борту корабля «Тигр-1». С телефона молодой человек зарегистрировался в социальной сети «ВКонтакте» под женским ником и опубликовал объявление о поиске секс-рабыни, возраст которой должен составлять от 12 до 16 лет. На него откликнулась девочка, проживающая в Челябинской области.
Зная, что девочке нет еще 12-ти лет, парень побудил сделать ее фотоматериалы развратного характера и прислать их ему. Установлено, что студент использовал беспомощное состояние потерпевшей, которая не могла в полной мере осознать характер совершаемых действий. В отношении моряка инициировано уголовное дело в соответствии со статьей 132 УК РФ.
Свою вину молодой человек полностью признал. Материалы следствия уже переданы в суд, где будет определено наказание для злоумышленника, находящегося сейчас в СИЗО.
Автор: Валерия Орлова