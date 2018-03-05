В Москве воры месяц пытались вскрыть банкомат
В Москве двое злоумышленников в течение месяца несколько раз пытались вскрыть один и тот же банкомат. Правоохранители задержали ранее судимых жителей столицы возрастом 37 и 38 лет.
По имеющейся информации, мужчины в течение месяца несколько раз совершали попытку вскрыть один и тот же банкомат в северо-западной части города.
«Последняя вылазка была совершена 13 февраля. Её зафиксировала камера наблюдения. Злоумышленники попытались совершить подрыв банкомата, закачав в него газ при помощи отверстия купюроприёмника, однако ожидаемого хлопка не случилось. Мужчины вновь на смогли получить денежные средства», — отмечается в сообщении.
Во время задержания бойцами Росгвардии они совершили попытку скрыться. Авто подозреваемых врезалось в перегородившее им дорогу транспортное средство и снесло дверь. Полиция в целях поимки предполагаемых воров была вынуждена разбить окна в их машине. В соответствии с предварительной информацией, задержанные завели знакомство в колонии. Они были судимы за вымогательство и кражу. Во время допроса мужчины вину признали. По итогам рассмотрения дела их ждёт лишение свободы на срок до 5 лет.
По имеющейся информации, мужчины в течение месяца несколько раз совершали попытку вскрыть один и тот же банкомат в северо-западной части города.
«Последняя вылазка была совершена 13 февраля. Её зафиксировала камера наблюдения. Злоумышленники попытались совершить подрыв банкомата, закачав в него газ при помощи отверстия купюроприёмника, однако ожидаемого хлопка не случилось. Мужчины вновь на смогли получить денежные средства», — отмечается в сообщении.
Во время задержания бойцами Росгвардии они совершили попытку скрыться. Авто подозреваемых врезалось в перегородившее им дорогу транспортное средство и снесло дверь. Полиция в целях поимки предполагаемых воров была вынуждена разбить окна в их машине. В соответствии с предварительной информацией, задержанные завели знакомство в колонии. Они были судимы за вымогательство и кражу. Во время допроса мужчины вину признали. По итогам рассмотрения дела их ждёт лишение свободы на срок до 5 лет.
Автор: Валерий Антонов