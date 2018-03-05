Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018
exclusive / Авто

Седан Mercedes-Benz A-Class Sedan проходит завершающие тесты
Свои последние испытания проходит начальная модификация Mercedes-Benz A-Class Sedan. Стартовый ценник транспортного средства составит 30 тысяч долларов. Таким образом, эта новинка станет для россиян самой доступной, если брать во внимание нынешний модельный ряд немецкого производителя.

Седан Mercedes-Benz A-Class Sedan проходит завершающие тесты


Шпионское видео, на котором запечатлено тестирование Mercedes-Benz A-Class в кузове седан, попало к фотошпионам в воскресенье, 4 марта. Ожидается, что его презентация состоится во второй половине нынешнего года. Примечателен тот факт, что испытания проводились с манекеном, который является человеком среднего размера, сидящего позади водителя. Вероятно, представители немецкого автобренда намеревались проверить, как будет вести себя новинка на дороге с дополнительным весом. Не исключается, что в момент испытаний в багажнике находился какой-нибудь груз.



Основой A-Class выступила платформа MFA. В салоне появилось много дополнительного места. На данный момент информация о моторной гамме отсутствует. Вероятно, что под капотом новинки будет находиться 2-литровый турбомотор, работающий на бензине и способный выдавать 224 лошадиные силы. Базовые версии могут оснастить 1,3-литровым агрегатом мощностью 163 л.с. Европейская версия, скорее всего, похвастается 1,5-литровым движком.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 17:30
Читайте также
Минфин РФ намерен расширить функции ломбардов в
В Сети набирает популярность видео о псе в
В Коми за выплатой пособия за первого ребенка
Павел Дацюк передал монастырю собственную золотую
Сборная Бразилии потребовала 600 кг льда, арбузы
Эксперт: Страны Балтии и Польша вредят отношениям
Собчак ушла с переговоров о дебатах вслед за
«Газпром» уведомил «Нафтогаз» о начале процедуры
ЕС продлил на 1 год санкции против Януковича и 12
В Москве волонтеры собирают средства на лечение
Флористы рассказали, какие цветы дарить женщинам
Россиянин предложил штрафовать владельцев собак
Добавление комментария
Последние новости
05.03, 22:45 Ученые нашли способ предотвратить смерть мозга
05.03, 22:30 Минфин РФ намерен расширить функции ломбардов в новом
05.03, 22:15 Любовь Толкалина раскрыла причину развода с Егором
05.03, 22:00 «АвтоВАЗ» увеличил продажи машин по итогам февраля на 37%
05.03, 21:46 Эмма Уотсон сделала татуировку с грамматической ошибкой
05.03, 21:30 Астрономы впервые увидели, как звезда-вампир "ворует"
05.03, 21:13 Музыкант Илай Бишоп поставил рекорд по хлопанью в ладоши
05.03, 21:00 В Сети набирает популярность видео о псе в упряжке и его
05.03, 20:55 Фанаты похвалили 62-летнюю Ларису Долину за появившееся
05.03, 20:47 В Сеть утекли шпионские снимки фастбэка Hyundai i30 N
05.03, 20:40 Российские биологи нашли способ "отложить" клеточную
05.03, 20:32 ID Finance разработал систему идентификации человека по
05.03, 20:28 В Витебске пьяный эксгибиционист показывал половые
05.03, 20:25 Mercedes представила ТОП-5 функций своих авто
05.03, 20:21 Vkworld готовит к выпуску гибкий OLED-дисплей с
05.03, 20:18 Google назвал основные интернет-привычки россиян
05.03, 20:11 Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин показал фанатам
05.03, 20:07 Ольга Бузова после гастролей осталась ни с чем
05.03, 20:02 В Коми за выплатой пособия за первого ребенка обратились
05.03, 20:00 Ученые: Успех и богатство зависят от удачи