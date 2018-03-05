Седан Mercedes-Benz A-Class Sedan проходит завершающие тесты
Свои последние испытания проходит начальная модификация Mercedes-Benz A-Class Sedan. Стартовый ценник транспортного средства составит 30 тысяч долларов. Таким образом, эта новинка станет для россиян самой доступной, если брать во внимание нынешний модельный ряд немецкого производителя.
Шпионское видео, на котором запечатлено тестирование Mercedes-Benz A-Class в кузове седан, попало к фотошпионам в воскресенье, 4 марта. Ожидается, что его презентация состоится во второй половине нынешнего года. Примечателен тот факт, что испытания проводились с манекеном, который является человеком среднего размера, сидящего позади водителя. Вероятно, представители немецкого автобренда намеревались проверить, как будет вести себя новинка на дороге с дополнительным весом. Не исключается, что в момент испытаний в багажнике находился какой-нибудь груз.
Основой A-Class выступила платформа MFA. В салоне появилось много дополнительного места. На данный момент информация о моторной гамме отсутствует. Вероятно, что под капотом новинки будет находиться 2-литровый турбомотор, работающий на бензине и способный выдавать 224 лошадиные силы. Базовые версии могут оснастить 1,3-литровым агрегатом мощностью 163 л.с. Европейская версия, скорее всего, похвастается 1,5-литровым движком.
Шпионское видео, на котором запечатлено тестирование Mercedes-Benz A-Class в кузове седан, попало к фотошпионам в воскресенье, 4 марта. Ожидается, что его презентация состоится во второй половине нынешнего года. Примечателен тот факт, что испытания проводились с манекеном, который является человеком среднего размера, сидящего позади водителя. Вероятно, представители немецкого автобренда намеревались проверить, как будет вести себя новинка на дороге с дополнительным весом. Не исключается, что в момент испытаний в багажнике находился какой-нибудь груз.
Основой A-Class выступила платформа MFA. В салоне появилось много дополнительного места. На данный момент информация о моторной гамме отсутствует. Вероятно, что под капотом новинки будет находиться 2-литровый турбомотор, работающий на бензине и способный выдавать 224 лошадиные силы. Базовые версии могут оснастить 1,3-литровым агрегатом мощностью 163 л.с. Европейская версия, скорее всего, похвастается 1,5-литровым движком.
Автор: Валерия Орлова