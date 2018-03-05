В Думе увидели во вручении «Оскара» фильму о Родченкове «политическую подоплеку»
Михаил Дегтярев, глава комитета Госдумы по туризму, спорту и делам молодежи, дал свою оценку вручению «Оскара» картине о допинговом скандале в России, созданной на основе свидетельств профессора Григория Родченкова. Депутат уверен, что победа «Икара» в номинации кинематографической премии объясняется «политической подоплекой».
По мнению Дегтярева, киноисторию о Родченкове нельзя назвать документальной, так как в ней использованы факты, полученные от лица со скандальной репутацией – «беглого обвиняемого в тяжких преступлениях». Глава комитета Госдумы также глубоко усомнился в психическом здоровье профессора.
Однако депутат не удивлен, что именно лента «Икар» была отмечена американской публикой и критиками, попавшими под влияние искусственно нагнетаемого западной прессой допингового скандала в России. Победа в категории «Лучший документальный фильм» и получение «Оскара» картиной о Родченкове имеет, как отметил Дегтярев, «политическую подоплеку».
По мнению Дегтярева, киноисторию о Родченкове нельзя назвать документальной, так как в ней использованы факты, полученные от лица со скандальной репутацией – «беглого обвиняемого в тяжких преступлениях». Глава комитета Госдумы также глубоко усомнился в психическом здоровье профессора.
Однако депутат не удивлен, что именно лента «Икар» была отмечена американской публикой и критиками, попавшими под влияние искусственно нагнетаемого западной прессой допингового скандала в России. Победа в категории «Лучший документальный фильм» и получение «Оскара» картиной о Родченкове имеет, как отметил Дегтярев, «политическую подоплеку».
Автор: Ева Вит