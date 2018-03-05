ВКС России приняли на вооружение новый истребитель Су-30СМ
ВКС России по распоряжению президента страны от 12 января этого года официально приняли на вооружение новый истребитель Су-30СМ. Многофункциональные новинки оснащены изделиями 170-1 и аппаратами выброса пассивных помех УВ-30МКР.
Информация о новом истребителе Су-30СМ появилась на странице издания Машиностроительного КБ «Вымпел». Все детали успешно интегрировали в состав данного комплекса авиавооружения. Эксперты высоко оценили боевой потенциал представленной новинки. Поставками самолетов для ВКС России будет заниматься АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Топоркова». 170-1 является авиационной управляемой ракетой средней дальности. Она считается модификацией советского устройства Р-77 с комбинированной системой управления.
Николай Гусев, занимающий должность гендиректора «Вымпела», поздравил коллектив Общества со значительным вкладом в повышение обороноспособности государства. Су-30СМ может использоваться в качестве командной машиной с мощным радаром. Самолет является многоцелевым истребителем. В учебных боях новинка продемонстрировала хорошие результаты и обошла американскую модель F-15.
Информация о новом истребителе Су-30СМ появилась на странице издания Машиностроительного КБ «Вымпел». Все детали успешно интегрировали в состав данного комплекса авиавооружения. Эксперты высоко оценили боевой потенциал представленной новинки. Поставками самолетов для ВКС России будет заниматься АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Топоркова». 170-1 является авиационной управляемой ракетой средней дальности. Она считается модификацией советского устройства Р-77 с комбинированной системой управления.
Николай Гусев, занимающий должность гендиректора «Вымпела», поздравил коллектив Общества со значительным вкладом в повышение обороноспособности государства. Су-30СМ может использоваться в качестве командной машиной с мощным радаром. Самолет является многоцелевым истребителем. В учебных боях новинка продемонстрировала хорошие результаты и обошла американскую модель F-15.
Автор: Татьяна Кравченко