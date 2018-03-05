Анастасия Волочкова удивила поклонников в Instagram странным танцем
Анастасия Волочкова поразила подписчиков в Instagram необычным танцем в коротком платье. Балерина танцевала под бразильскую музыку, а видео процесса показала в личном фотоблоге.
Многие удивляются откровенному контенту на странице знаменитости. Некоторые пользователи посчитали, что танцы относятся к этой же категории. Анастасия Волочкова сделала запись на вечеринке, которую посетила со своим кавалером.
Волочкова двигалась в коротком платье, что привело к ещё большему оголению ног. Это позволило подписчикам оценить резинки чулок, надетых на знаменитость. Некоторые отметили, что движения балерины под бразильскую мелодию выполнены не идеально.
Многие удивляются откровенному контенту на странице знаменитости. Некоторые пользователи посчитали, что танцы относятся к этой же категории. Анастасия Волочкова сделала запись на вечеринке, которую посетила со своим кавалером.
Волочкова двигалась в коротком платье, что привело к ещё большему оголению ног. Это позволило подписчикам оценить резинки чулок, надетых на знаменитость. Некоторые отметили, что движения балерины под бразильскую мелодию выполнены не идеально.
Автор: Валерий Антонов